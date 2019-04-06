انكماش نشاط مصانع منطقة اليورو في مارس

06 أبريل 2019 - 07:03 م





خلص مسح إلى أن المصانع في منطقة اليورو شهدت في مارس أسوأ مستوى أداء في ست سنوات، وأن المؤشرات المستقبلية تشير إلى أن أوقاتًا عصيبة قادمة.

وهبط الرقم النهائي لمؤشر مديري مشتريات آي.إتش.إس ماركت لقطاع التصنيع في مارس للشهر الثامن ليبلغ 47.5 من 49.3 في فبراير، بانخفاض طفيف عن تقدير مبدئي، ومسجلًا أقل قراءة منذ أبريل 2013.

وتراجع مؤشر يقيس التغير في الإنتاج الذي يغذي مؤشرًا مركبًا لمديري المشتريات ،ويعتبر مؤشرًا جيدًا على حالة الاقتصاد، إلى 47.2 من 49.4 وهو الأدنى منذ أبريل 2013، وذلك للشهر الثاني على التوالي الذي يأتي فيه دون مستوى 50% الفاصل بين النمو والانكماش.