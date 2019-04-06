"أرامكو" السعودية أكثر شركات العالم تحقيقًا للإيرادات في 2018

06 أبريل 2019 - 07:00 م





حققت شركة "أرامكو" السعودية أكبر إيرادات في العالم في 2018 بحسب ما أفادت به وكالات تصنيف عالمية،



وحصلت وكالتا "فيتش" و"موديز" العالميتان على معلومات نادرة عن حسابات شركة النفط العملاقة، تظهر تحقيقها مليارات الدولارات.

ويأتي هذا بينما تستعد "أرامكو" لإصدار سندات لتمويل شراء 70% من أسهم شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة "سابك" بقيمة 69.1 مليار دولار، في عملية دمج لأكبر شركتين في المملكة.

وستمنح هذه الصفقة الضخمة دفعة نقدية هائلة لبرنامج الإصلاحات الطموح الذي يقوده ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بهدف تنويع الاقتصاد.

وقالت وكالة "موديز" إن الشركة السعودية أعلنت صافي أرباح بقيمة 111.1 مليار دولار العام الماضي، أي أعلى من الأرباح الصافية لأكبر خمس شركات نفط عالمية، وحقّقت 355.9 مليار دولار كعائدات.