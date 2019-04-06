البنك الأهلي يحقق صافي ربح بقيمة 10.1 مليار جنيه

06 أبريل 2019 - 06:58 م



أعلن البنك الأهلي المصري، أن صافي أرباحه بعد خصم الضرائب سجلت نحو 10.1 مليار جنيه بنهاية العام المالي الماضي 2017-2018.

وأشار بيان صادر عن البنك، إلى أن محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نمت بنسبة 34% لتصل إلى 44 مليار جنيه، وارتفعت محفظة قروض الشركات الكبرى بـنحو 40 مليار جنيه لتصل إلى 368 مليارا في يونيو 2018 بمعدل نمو 12%.

وتخطت ودائع العملاء حاجز التريليون جنيه في يونيو 2018 بزيادة قدرها 153 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو نحو 18%.

