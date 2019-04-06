مصرف أبوظبي الإسلامي يبحث مع "المالية" خطط طرح الصكوك

06 أبريل 2019 - 06:55 م



قال محمد علي، الرئيس التنفيذي، العضو المنتدب لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر، إن مصرفه التقى مع عدد من ممثلي وزارة المالية خلال الفترة الماضية للمشاركة في دعم خطط الوزارة لطرح الصكوك الفترة المقبلة.

وأوضح في تصريحات صحفية أن "عملية إصدار الصكوك تحتاج إلى بيئة تشريعية وقانونية وتتم مناقشتها حالياً مع الوزارة للتجهيز لعملية الإصدار".

وأشار العضو المنتدب لمصرف أبو ظبي، إلى اهتمام المستثمرين الأجانب بتفعيل آلية الصكوك ذات العملة المحلية،

ولفت النظر إلى أن إصدار صكوك في السوق المحلي ستساعد على تفعيل منظومة الشمول المالي التي تتبناها الحكومة مؤخراً باعتبارها أداة تكاملية لأدوات التمويل المصرفية.

وأضاف أن قيمة تداول الصكوك على المستوى العالمي تبلغ نحو 500 مليار دو?ر في الوقت الراهن، وأن ا?ستحواذ على أي نسبة منها بالنسبة لمصر يمثل أمراً جيداً.

