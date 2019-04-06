«موسيماني»: فوز صن داونز على الأهلي لم يكن صدفة

06 أبريل 2019 - 06:28 م

أعرب بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صن داونز الجنوب إفريقي، سعادته الغامرة بعد فوز فريقه الكبير على الأهلي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دوري أبطال إفريقيا، مؤكدًا أن ذلك لم يكن من قبيل الحظ ولكنه نتيجة اجتهاد كبير.

صن داونز سحق الأهلي بخماسية مقابل لاشي في مباراة الذهاب بدور الـ8 للبطولة الإفريقية التي أقيمت على ملعب لوكاس موريبي.

وقال موسيماني في المؤتمر الصحفي: «لقد شاهدنا ثماني مباريات للأهلي أخرها كان مواجهتيه أمام بيراميدز وكذلك الزمالك».

وأضاف: «عرفنا جيدًا نمط وأسلوب لعب الأهلي، لقد قمنا بواجبنا في أرضنا والفوز اليوم لم يكن على قبيل الحظ أو المصادفة لقد عملنا على تحقيق ذلك».

وواصل مدرب صن داونز: «نحن علمنا كل جوانبهم الخطيرة، وكذلك كل لاعبيهم الخطيرين».

وتابع: «لن نتحدث كثيرًا، مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي مدرب كبير ولديه سيرة ذاتية كبيرة ويجب أن نظهر له كل الاحترام».

وأردف: «إذا وضع لاسارتي سيرته الذاتية على طاولة عليها سيرتي الذاتية أيضًا فينبغي عليَّ أن أخفي سيرتي تحت هذه الطاولة».

واختتم: «أعلم أن الخسارة بخماسية صعبة لكن يجب أن نظهر أمامه التواضع والاحترام».