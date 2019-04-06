"إيبيكو" تدرس إنشاء مصنع لإنتاج أدوية السرطان بمليار جنيه

06 أبريل 2019 - 06:19 م



قالت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، إنها بدأت دراسات جادة لأكبر مشروع لإنتاج الأدوية الحيوية في مصر باستثمارات تصل إلى مليار جنيه لإنتاج أدوية علاج أمراض السرطان والهرمونات.



وأوضح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، في بيان للبورصة أن الشركة تتواصل مع أكبر الشركات المتخصصة في هذا النوع من الأدوية بالعالم لبدء اتخاذ اجراءات السير في المشروع وبالتعاون مع جهاز تنمية العاشر من رمضان وهيئة التنمية الصناعية.



وأضاف أنه من المتوقع قريباً انتهاء تخصيص أرض المشروع بمساحة 10 آلاف متر مربع في مدينة العاشر، والبدء في تنفيذ المشروع في الربع الأخير من العام الجاري، مؤكداً أن المشروع سيعمل على زيادة مبيعات الشركة.



وارتفعت مبيعات الشركة خلال عام 2018 بنسبة 11.41%، لتصل إلى 2.815 مليار جنيه، مقابل 2.527 مليار جنيه خلال عام 2017.

