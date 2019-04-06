الشرقية للدخان تتجه لإنتاج وتصدير السيجار

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قال تامر جاد الله، رئيس مجلس إدارة غير المتفرغ بالشركة الشرقية للدخان،، إن الشركة تستهدف إدخال منتجات جديدة كالسيجار ومعسل النكهات بهدف تنمية القدرات التصديرية وفقا لخطة الموازنة للعام القادم 2019-2020 وتحقيق صافي ربح 3.8 مليار جنيه.

وأضاف جاد الله أمام خلال كلمته أمام أعضاء الجمعية العمومية العادية "نعمل علي دراسة الأسواق الخارجية وبحث احتياجاتها لتوفيرها، وخاصة السوق الأفريقي".

وأوضح أن الشركة ستراعي توفير منتجات بأسعار تناسب طبيعة الأسواق التصديرية، مع مراعاة مواصفات الجودة.

وأظهرت الموازنة التخطيطية للشرقية للدخان أن الشركة تستهدف توريد نحو 67.8 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي المقبل 2019-2020، مقابل 57.5 مليار للعام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية اليوم، الخطة الاستثمارية للشركة، والتي تستهدف 1.14 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، مقابل 1.24 مليار جنيه استثمارات للعام المالي الجاري.

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