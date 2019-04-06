» طرح 7 مناطق حرة واستثمارية خلال أسابيع

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قال محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة بصدد طرح 3 مناطق استثمارية جديدة و4 مناطق حرة عامة، بجانب منطقة حرة متخصصة خلال الأسابيع المقبلة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الطروحات المذكورة تأتي ضمن خطة الهيئة لتأهيل مصر لمواكبة التطورات التي تحدث في المنطقة.
وأشار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار إلى أن المناطق الثلاث التي ستطرح ستكون في ميت غمر بالدقهلية والصف بالجيزة وبنها، بطاقة استيعابه 250 فدانا، ومن المقرر أن توفر ما يتراوح بين 20 إلى 30 ألف فرصة عمل.

وكشف أن سيتم طرح 4 مناطق حرة عامة في كل من نويبع بشرم الشيخ والتي سيتم إنشائها وفقا لآليات الجيل الرابع، والمنطقة الثانية في أسوان بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية والثالثة في مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، وستخصص للبتروكيماويات ومنتجاتها.

وتابع أن المنقطة الرابعة في الحرفيين بالجيزة وستخصص في الإلكترونيات وتم التباحث مع شركات كورية ويابانية لإقامة فروع وكاتب لها في تلك المنطقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، أن المنطقة المتخصصة سيتم طرحها في محافظة المنيا على مساحة تبلغ نحو 1.7 مليون متر مربع، وسيتم تخصيصها للصناعات النسيجية، وتم عقد عدة جلسات مع القطاع الخاص وسيتم بدء العمل فيها اعتبارا من يوليو المقبل.

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