» «ساويرس» لجماهير الزمالك: «عيب»

06 أبريل 2019 - 06:11 م

انتقد نجيب ساويرس رجل الأعمال، احتفال جماهير الزمالك، بالهزيمة القاسية التى تلقاها الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلى أمام صن داونز الجنوب الإفريقى، بخماسة أهداف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما اليوم فى ذهاب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وقال نجيب ساويرس: "مش فاهم الزملكاوية دول اللى فرحانين فى هزيمةً الأهلى؟.. المفروض إن أنا وابن عمى على الغريب؟.. أنا دايما بشجع الزمالك لو بيلاعبوا فريق أجنبى.. عيب !".

وتلقى النادى الأهلى هزيمة قاسية أمام صن داونز الجنوب أفريقى وخسر بخماسية نظيفة فى المباراة التى أقيمت اليوم على استاد لوكاس موريبى فى بريتوريا بجنوب أفريقيا، فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى.

وحافظ صن داونز على سجله الخالى من أى هزائم على ملعبه منذ 22 شهرا، بعد فوزه الكبير على المارد الأحمر بخماسية نظيفة وهى الهزيمة الأكبر للأحمر فى تاريخه الأفريقى.



