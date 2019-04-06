أول قرار لإدارة الأهلي بعد السقوط أمام صن داونز

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المصريون

الاهلى

صن داونز

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، توقيع عقوبات مالية مغلظة على لاعبي الفريق الأحمر عقب الخسارة الفادحة أمام ماميلودي صن داونز ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاء قرار إدارة الأهلي بتوقع العقوبة المالية على لاعبي الأحمر، بسبب الأداء المتخاذل للاعبين أمام صن داونز، وتقديم أداءًا سيئًا أسفر عن هزيمة مذلة بخماسية نظيفة.

وتلقى الأهلي خسارة قاسية عصر اليوم أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بخمسة أهداف دون رد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وجاء قرار عبد الحفيظ بتوقع العقوبة المادية على اللاعبين بسبب الأداء السئ الذي ظهروا عليه في مباراة اليوم والتي خسرها الفريق بخماسية نظيفة.


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