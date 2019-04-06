» دوري الأبطال.. سيمبا يتعادل سلبيًا مع مازيمبي

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دوري الأبطال.. الإفريقي يتعادل سلبيًا مع مازيمبي

المصريون

مازيمبي

سيمبا

حسم التعادل السلبي بدون أهداف، نتيجة مباراة سيمبا التنزاني مع ضيفه مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في ذهاب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعجز الفريقان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليتأجل حسم التأهل إلى مباراة العودة التي ستقام بالكونغو الديمقراطية في الأسبوع المقبل.

ويتعين على مازيمبي، الذي يمتلك خمسة ألقاب في البطولة، الفوز بأي نتيجة من أجل حجز بطاقة التأهل للدور قبل النهائي، فيما يكفي سيمبا، الذي يعتبره البعض بأنه الحصان الأسود للمسابقة، التعادل الإيجابي لمواصلة مغامرته في أرفع الكؤوس الأفريقية.

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