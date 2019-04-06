» «الصخرة» يطالب بإقالة «لاسارتي»

06 أبريل 2019 - 05:31 م

طالب وائل جمعة مدافع الأهلي والمنتخب الوطني الأسبق، بإقالة المدير الفني الأورجوياني مارتن لاسارتي من تدريب الفريق الأحمر، بعد الهزيمة أمام صن داونز بخماسية.

وقال «جمعة»، إن جماهير الأهلي لن تتقبل ما حدث وهو لن يستطيع مواجهة الجماهير بعد هذه النتيجة بالتالي ستكون إقالته ورحيله هو الأقرب.

وأضاف وائل جمعة أن لاسارتي أكثر مدرب تم توفير لاعبين له ويمتلك أفضل قائمة للفريق خلال أخر 5 سنوات الأهلي تعاقد مع حسين الشحات بملايين وياسر إبراهيم ومحمود وحيد ورمضان صبحي لكن ما حدث غريب هناك تقصير من لاسارتي في إدارة المجموعة.

أكد قائد الأهلي السابق، عندما اتذكر جيل الأهلي السابق وإدارة جوزيه للفريق كنت أشعر أننا ندافع عن بيتنا، فوزنا على إنيمبا على ملعبة بعد 3 سنوات لم يهزم على أرضه.

قال وائل جمعة لاعب الأهلي السابق، إن لاعبي الأهلي فاقدو للروح والشخصية ولا يوجد عذر لهم ولا للمدرب مارتن لاسارتي، فجميعهم يتحملون الهزيمة المذلة أمام صن داونز.

وأضاف جمعة في تصريحات لفضائية «بي إن سبورت» إن كل من كان في الملعب بالأهلي من لاعبين وجهاز فني سيحمل العار بسبب النتيجة المذلة، لاعبو الأهلي كانوا يشاهدون المباراة لا ضغط ولا روح ولا شخصية لا أعرف ما الذي حدث للاعبين.

وتابع كابتن الأهلي السابق أن لاسارتي بدأ البطولة مع الأهلي وأصبح موجود منذ فترة بالتالي يعرف جيداً لاعبيه فما العذر له لقد خسر كل المباريات خارج أرضه بالإضافة لأخطاء مستمرة من اللاعبين ومنه ومن الجهاز الفني.



