» وائل جمعة: هزيمة صن داونز عار على لاعبي الأهلي

06 أبريل 2019 - 05:25 م

أبدى وائل جمعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حزنه الشديد بعد سقوط الفريق الأحمر أمام صن داونز، بخسمة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا



وقال «جمعة»، إن لاعبي الأهلي فاقدو الروح والشخصية ولا يوجد عذر لهم ولا للمدرب مارتن لاسارتي، فجميعهم يتحملون الهزيمة المذلة أمام صن داونز.

وأضاف جمعة في تصريحات لفضائية «بي إن سبورت» إن كل من كان في الملعب بالأهلي من لاعبين وجهاز فني سيحمل العار بسبب النتيجة المذلة، لاعبو الأهلي كانوا يشاهدون المباراة لا ضغط ولا روح ولا شخصية لا أعرف ما الذي حدث للاعبين.

وتابع كابتن الأهلي السابق أن لاسارتي بدأ البطولة مع الأهلي وأصبح موجودا منذ فترة بالتالي يعرف جيداً لاعبيه فما العذر له لقد خسر كل المباريات خارج أرضه بالإضافة لأخطاء مستمرة من اللاعبين ومنه ومن الجهاز الفني.



