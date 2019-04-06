«ساويرس» يكشف سبب أزمة سوق العقارات في مصر

06 أبريل 2019 - 05:11 م

قال رجل الأعمال نجيب ساويرس،، إن الطلب على العقارات في مصر يمثل 10 أضعاف المعروض.





وأضاف ساويرس، خلال مؤتمر حابي الاقتصادي، الذي انعقد تحت شعار "النمو المؤثر"، أنه استعان بشركة أوروبية لدراسة سوق العقارات المصري، واتضح أن "أزمة السوق ليست في الطلب علي العقارات، لكن الأزمة في التمويل".





وبحسب ساويرس، فإنه طالب محافظ البنك المركزي في زيارة له بالتوسع في تخصيص بنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.





وأضاف أنه عرض على محافظ البنك المركزي تجربة المجموعة في أوروبا، حيث حصلت على رخصة لتأسيس بنك متخصص في تمويل مشروعات صغيرة ومتوسطة.





وكشف ساويرس على وجود مفاوضات مع مجموعة بنوك في افريقيا للدخول للاستثمار في القطاع المالي في القارة.

وعلى جانب آخر، قال ساويرس إن على الدولة أن ترفع يدها عن الاستثمارات التي بوسع القطاع الخاص تنفيذها.

وأضاف "التدخل وزيادة الاستثمار الحكومي طارد للاستثمار الخاص".