بالفيديو.. خماسية «مُذلة» للأهلي أمام صن داونز

06 أبريل 2019 - 05:08 م

حقق فريق صن داونز فوزًا كبيرًا على الأهلي، بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب لوكاس موريبي فى مدينة بريتوريا بجنوب افريقيا، ضمن منافسات ذهاب دور الـ8 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



أحرزها زوان فى الدقيقة 14، واين بالدقيقة 23 وناسيمنتو بالدقيقة 47، وسيرينو فى الدقيقة 62 وأخيراً باكاماني بالدقيقة 83

بدأ اللقاء بحماس كبير من جانب أصحاب الأرض، واجه تنظيم شديد من النادي الأهلى، وحصل الفريق الأحمر على ضربتين ركنيتين بعد مرور 3 دقائق بفضل تحركات مروان محسن وانطلاقات محمد هاني من الجبهة اليمني.

فى الدقيقة 6 شكل الأهلى أول خطورة حقيقية على مرمى صن داونز بعد تلقيه كرة عرضية متقنة إلا متوسط الميدان الدولي سدد الكرة برأسه خارج الملعب، وبعد تبادل كرات فى الجبهة اليمنى بين محمد هاني ورمضان صبحي أرسل الأخيرة كرة عرضية خطيرة الا أن حارس بطل جنوب افريقيا ألتقط الكرة قبل وصولها لمروان محسن مهاجم الأهلى.

فى الدقيقة 14 أحرز زوان مهاجم صن داونز الهدف الأول لناديه بعد تلقيه عرضية متقنة من الجبهة اليسرى وصلت له بعد مرورها من دفاعات الأهلى بغرابة ليسكنها بسهولة فى الشباك.

واصل صن داونز من ضغطه على دفاعات الأهلى، وتعرض سعد سمير مدافع الفريق الأحمر لإصابة قوية غادر على اثرها الملعب مستبدلاً ودفع لاسارتي المدير الفني بياسر إبراهيم بدلاً منه فى الدقيقة 19 من عمر اللقاء.

فى الدقيقة 21 كاد صن داونز أن يضاعف النتيجة امام الأهلى بعد أن أخطأ ياسر إبراهيم فى استقبال إحدى الكرات ليخطفها مهاجم صن داونز وينفرد بمحمد الشناوى حارس مرمى الأهلى إلا أن الأخير نجح فى إبعادها لضربة ركنية.

أحرز واين لاعب صن داونز الهدف الثاني لناديه بالدقيقة 23 بعد تلقيه عرضية متقنة وصلت له وسط غفلة من دفاعات الأهلى ليودعها بسهولة فى مرمى محمد الشناوى حارس الأهلى، وأهدر صن داونز فرصة خطيرة لتسجيل الهدف الثالث أعقبها رد من جونيور أجاي الذي سدد كرة بجوار القائم فى الدقيقة 29.

واصل فريق صن داونز من ضغطه على دفاعات الأهلى وكاد مهاجميه أن يترجموا سيطرتهم لأهداف إلا أن القائم حرم بطل جنوب افريقيا من إحراز هدفين محققين، وفى محاولة لإنقاذ الموقف دفع لاسارتي بصانع العابه ناصر ماهر على حساب محمد هاني الغير موفق وأعاد أحمد فتحى لمركز الظهير الأيمن فى الدقيقة 36، أعاد ناصر ماهر الإتزان لوسط الأهلى ونجح صانع الألعاب الشاب فى خلق خطورة هجومية للأهلى فى الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.

انحصر اللعب فى الـ5 دقائق الأخيرة فى منتصف الملعب وكاد عمرو السولية أن يحرز الهدف الأول فى الدقيقة 44 من عمر اللقاء بعد تلقيه عرضية متقنة من الجبهة اليمني، ليطلق بعدها بدقائق حكم اللقاء صافرة نهاية الشوط الأول.

بدأ صن داونز الشوط الثاني ضاغطاً كعادته منذ انطلاق المباراة، وحصل الفريق على ضربة جزاء فى الدقيقة 47 نجح المدافع ناسيمنتو من ترجمتها للهدف الثالث لصالح بطل جنوب افريقيا، ثم تبادل الفريقان بعض الهجمات التي تم افسادها على حدود منطقة جزاء الفريقين من جانب المدافعين، وعاد صن داونز لتشكيل خطورة بداية من الدقيقة 55 وكاد أن يحرز بطل جنوب افريقيا الهدف الرابع ولكن محمد الشناوى استطاع أن يصد كرتين من انفراديين صريحين بمرمى الأهلى.

فى الدقيقة 62 أحرز سيرينو الهدف الرابع للأهلى بعد تلقيه كرة بنية انفرد على أثرها بمحمد الشناوى حارس الفريق الأحمر ليودعها بسهولة فى الشباك، ودفع مارتن لاسارتي بأخر أوراقه وليد أزارو على حساب النيجيري جونيور أجاي أملاً فى إحراز هدف قد يساعد فى تحسن وضع الفريق فى مباراة العودة المقرر اقامتها يوم 13 إبريل الجاري، وفى الدقيقة 83 أحرز باكاماني ماهلامبي الهدف الخامس لصن داونز بعد تلقيه عرضية متقنة مرت من دفاعات الأهلى بالكامل لتجد لاعب الفريق الأحمر السابق، الذى أودعها بسهولة فى الشباك الحمراء.

واصل صن داونز من ضغطه فى الدقائق الأخيرة إلا أن حكم اللقاء كان رحيماً بالأهلى وأطلق صافرة النهاية معلناً خسارة الأهلى بخماسية نظيفة.