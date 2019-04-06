السبسى: لا أرغب فى الترشح وسنفسح الطريق للشباب

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السبسى

تونس

ترشح

قال  الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، إنّه لا يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية، لافتًا إلى أن بلاده تستحق التغيير فى الفترة القادمة.

وأضاف "السبسى"، خلال كلمة في افتتاح أشغال مؤتمر "نداء تونس" في المنستير، اليوم السبت، أن تونس تزخر بالرجال الأكفاء، لكن ولسوء الحظ ليسوا في السلطة وهم خارج البلاد، داعيًا هذه الشخصيات للعودة إلى تونس.

وشدد السبسي على ضرورة أن نأخذ الانتخابات القادمة بجدية ويجب أن تنتج قادة سياسيين يخرجون تونس مما هي عليه، وأضاف أن تونس تستحق التغيير وأنه يجب إعطاء الفرصة للشباب وفسح المجال لهم.

يشار إلى أن تونس أعلنت، أمس الجمعة، تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد، لمدة شهر واحد يبدأ من اليوم، السبت.

وذكرت وكالة "أنباء تونس أفريقيا"، أن مجلس الأمن القومي قرر، الجمعة، الإعلان عن حالة الطوارئ على كامل تراب الجمهورية لمدة شهر، ابتداء من السبت 6 أبريل الجاري، عقب اجتماع بقصر قرطاج أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.

وتتواصل حالة الطوارئ منذ 24 نوفمبر 2015، بكامل تراب الجمهورية التونسية على إثر العملية الإرهابية التي تم فيها تفجير حافلة للأمن الرئاسي، وراح ضحيتها 13 أمنيا وأُصيب عدد آخر من زملائهم، وقد تم التمديد في حالة الطوارئ في عديد المناسبات منذ ذلك الحين.


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