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قوات حفتر

قوات حفتر تعلن السيطرة على مطار طرابلس

قوات حفتر تعلن السيطرة على مطار طرابلس

عرب وعالم

قوات حفتر
قوات حفتر

وكالات

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ليبيا

حفتر

طرابلس

قال مصدر عسكري في اللواء 106 التابع للجيش الوطني الليبي الذي يقوده المشير خليفة حفتر، إن مطار طرابلس الدولي" القديم" بات تحت السيطرة الكاملة لقوات الجيش.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة إلى وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت، أن المطار الذي تم السيطرة عليه بالكامل وتأمينه ليس المطار الرئيسي بالعاصمة، حيث إن مطار معيتيقة يعد المطار الرئيسي الذي تسيطر عليه كتائب تابعة للغرب (حكومة الوفاق المعترف بها دوليا).

وأوضح المصدر أن الطيران الحرب لحكومة الوفاق نفذ ثماني طلعات جوية ضد قوات الجيش الليبي بمنطقة جندوبة بغريان، إلا أنها لم تسفر عن إصابات، وأن الجيش الليبي توعد بالرد على الطائرات التي تخرج من مطار معيتيقة، أو أي مطار في ليبيا.

وأكد المصدر استمرار وصول التعزيزات من الكتائب والألوية من الشرق إلى مشارف العاصمة طرابلس، وأن القوات تتقدم بشكل سريع من كافة المحاور.

فيما أكد خليفة العبيدي مدير مكتب الإعلام بالقيادة العامة، أن طائرات تابعة للغرب خرجت من مطار مصراته لاستهداف قوات الجيش، إلا أنها اصابت منزل عائلة مدنية بمنطقة العزيزية.

وحاولت "سبوتنيك"، التواصل مع حكومة الوفاق والمصادر العسكرية التابعة لها، للتأكد من عمليات الانشقاق إلا أننا لم نتوصل إلى رد رسمي منهم.

واتفقت دول مجموعة "G7 "  اليوم السبت، على ممارسة ضغوط على المشير الليبي خليفة حفتر، ومسؤولي التصعيد العسكري في ليبيا لوقفه منعا لانزلاق البلاد في هوة الفوضى مجددا.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.

وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.


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