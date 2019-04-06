مجددًا..مظاهرات حاشدة تجتاح "السودان"

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أنطلقت ظهر اليوم السبت مظاهرات حاشدة في العاصمة الخرطوم وعدة مدن وولايات سودانية مطالبة بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير.

وبحسب وسائل إعلام سوانية، أنطلقت عدة مواكب من العاصمة الخرطوم نحو مقر القيادة العامة للجيش السوداني حيث هتف المتظاهرين عدة شعارات مناوئة للحكومة السودانية مثل حرية سلام وعدالة والثورة خيار الشعب و”الشعب يريد اسقاط النظام” .

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو توضح وصول المتظاهرين إلى مقر القيادة العامة للجيش السوداني .

ويشهد السودان تظاهرات شبه يومية على خلفية أزمة اقتصادية خانقة، وبدأت الاحتجاجات في ديسمبر 2018 إثر قرار السلطات رفع سعر الخبز 3 أضعاف.

وتأتي الاحتجاجات في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء بأكثر من الضعف.

ويقول المسؤولون إنّ 31 شخصًا قتلوا منذ بدء الاحتجاجات في ديسمبر 2018 في أعمال عنف رافقت التظاهرات، فيما تقول منظّمة هيومن رايتس ووتش إنّ عدد القتلى بلغ 51 على الأقلّ.


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