» "السبسي" لن أنوي الترشح للرئاسة مجددًا

06 أبريل 2019 - 02:14 م

قالت وسائل إعلام محلية تونسية، إن الرئيس التونسى الباجي قايد السبسي، أكد أنه لا رغبة له في الترشح للرئاسة مجدد.

وفى وقت سابق قال رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، إنه ليس مقتنعًا بأن من مصلحة تونس أن يعيد ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر نوفمبر المقبل .

وقال السبسي في حوار مع جريدة القدس العربي ”الدستور يسمح لي بالترشح لعهدة ثانية، ولكن ليس لأن الدستور يسمح بعهدة ثانية علي أن أستخدم ذلك”.

وأضاف رئيس الجمهورية: "كل توجه يخدم مصلحة تونس أسير فيه وإلى الآن لست مقتنعًا بأن من مصلحة تونس أن أُعيد ترشحي صحيح أن الدستور أعطاني الحق ولكن ليس بالضرورة أن أستخدمه وهناك آجال لوضع الترشحات وأنا سأترقب الآجال وأرى".