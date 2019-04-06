تأجيل محاكمة المتهمين فى "أنصار بيت المقدس" لـ4 مايو

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انصار بيت المقدس

محاكمة انصار بيت المقدس

تاجيل محاكمة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 213 متهمًا في "أنصار بيت المقدس" لـ جلسة 4 مايو المقبل للمرافعة .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني و خالد حماد و أمانة سر معتز مدحت ووليد رشاد.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء علىحقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فيحركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.


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