الأثار تكشف عن موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير

06 أبريل 2019 - 01:23 م

أكد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، أن افتتاح المتحف المصري الكبير سيكون في الربع الأخير من عام 2020، بتكلفة مليار دولار، مرددًا: "المتحف سيكون هدية مصر للعالم".

وأضاف العناني، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن كل الاكتشافات بتساعد على الترويج لمصر، منوهًا بأنه سيجرى إقامة معارض مؤقتة في أبريل، وسيجرى نقل إحدى القطع الأثرية من متحف التحرير لمتحف الحضارة.

وأوضح أنه سيجرى زرع 100 شجرة، غدًا، مع الشباب والأطفال في المتحف المصري الكبير.