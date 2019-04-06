المؤتمر العربى الأول للرعاية اللاحقة "سند" بمشاركة وزيرة التضامن

06 أبريل 2019 - 01:06 م

تحت رعاية غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى تنطلق صباح الغد الأحد فعاليات المؤتمر العربى الأول للرعاية اللاحقة لخريجى مؤسسات رعاية الأيتام والذى ينظم تحت عنوان "سند" والذي يتم تنظيمه بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعى وجمعية وطنية لتنمية وتطوير دور الايتام.

يهدف المؤتمر الذى تنطلق فعالياته عبر عدد من جلسات العمل على مدى يوميى 7-8 أبريل الجارى وبمشاركة لفيف من خبراء الرعاية اللاحقة بمصر والدول العربية إلى الارتقاء بنظم وخدمات الرعاية اللاحقة فى المنطقة العربية عبر تبادل الخبرات وتسليط الضوء على أفضل الممارسات المنفذة والقابلة للتكرار والتى تعزز دمج خريجى مؤسسات رعاية الأيتام فى مجتمعاتهم حيث اتخذت دول عربية مختلفة فى السنوات السابقة خطوات جادة لتفعيل ارشادات الامم المتحدة للرعاية البديلة للاطفال لضمان رعايتهم ودمجهم إلا أنه لايزال هناك احتياج ماس للجهود المتضافرة فى هذ المجال

ويهدف المؤتمر إلى رفع الوعى بقضية الرعاية اللاحقة لخريجى دور الأيتام ومشاركة وتبنى وتطوير أفضل الممارسات فى هذا المجال بهدف الخروج بمقترح لتطوير المنظومة بمؤسسات رعاية الأيتام إضافة إلى اتاحة منصة للشباب من فاقدى الرعاية الوالدية لمشاركة قصص النجاح والتحديات وذلك على مستوى مصر والدول العربية المشاركة مع عرض لنماذج من أعمال الشباب الابداعية والتى تعبر عن واقعهم واحتياجاتهم

ويشهد المؤتمر من مصر والدول العربية كبار المسئولين وصناع القرار فى الجهات التنفيذية والتشريعية المعنية بحماية ورعاية الأطفال المعرضين للخطر والمنظمات المحلية والدولية المتخصصة فى خدمة الأطفال كذلك مسئولو مؤسسات الرعاية والخبراء العاملون فى المجال وفى مجالات نمو الطفل.