» "الآثار" تدعو سفراء العالم لهذا الأمر

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دعا وزير الآثار الدكتور خالد عناني، سفراء العالم بمصر لزيارة المعالم الأثرية المهمة بمحافظة سوهاج، والتعرف على الكشوف الأثرية الجديدة، بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة الموافق 10 أبريل الجاري.

وأكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار،  فى تصريحات صحفية له  أن مقبرة "توتو" أبهرت الجميع بما بها من مومياوات لحيوانات وطيور محتفظة بنقوشها وفي حالة جيدة جدًا.

وأشار إلى أن مومياء "أبو منجل" وهو طير يشبه "أبو قردان" اختاره المصري القديم ليكون ممثلًا للإله "حورس"؛ لأنه يسير ليلًا دون إضاءة، ويتميز بالخفة وسرعة الحركة، واعتقدوا أن لديه القدرة على إبصار الأعمى، وفي حالة غضبه يمكنه أن يعمي المبصر، وأطلق عليه فيه وجه بحري اسم "سيد اللعينين".

وقال وزيري أن جدول اليوم يتضمن زيارة للديرين الأبيض والأحمر، وتنتهي الجولة بزيارة لمتحف "سوهاج" الذي افتتح في أغسطس 2018.

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