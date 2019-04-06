الأمن ينجح فى إنقاذ "قطة" بعد سقوطها فى المنور

06 أبريل 2019 - 12:33 م

نجحت قوات الحماية المدنية فى القليوبية في إنقاذ حياة قطة بعد سقوطها في "منور" منزل مكون من 4 طوابق بمدينة قليوب.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من المواطن عبدالرحمن السيد مقيم بناحية قليوب البلد، بوجود قطة سقطت بمنور منزل مكون من 4 طوابق ولا أحد يستطيع الوصول إليها وإخراجها، حيث إن منور المنزل ليس له باب.

وانتقل المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية، إلى مكان الحادث وتم وضع سلالم بطول الـ4 طوابق وتم إخراجها وإنقاذها.