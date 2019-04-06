» إحالة 7 متهمين للمفتى فى "الهجوم على فندق الأهرامات"

06 أبريل 2019 - 12:29 م

أحالت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أوراق سبعة متهمين إلى فضيلة مفتي الجمهورية وذلك في قضية "الهجوم على فندق الأهرمات الثلاثة"، وحددت جلسة 22 يونيو المقبل للحكم عليهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وأحمد محمد عبد الحكم، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون وأمدوهم بأسلحة وأموال وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة وحازوا أسلحة نارية وذخائر فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات.