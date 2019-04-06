طالب يضرب صديقه بمطواة لرفضه المزاح معه

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مصر

رمضان

إم بي سي

أقدم عامل على ضرب صديقه بمطواة في مشاجرة نشبت بينهما لرفضه المزاح معه بشبين القناطر في القليوبية.

وردت معلومات للواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، من مستشفى بنها الجامعي بوصول "حسن ا م" 17 عاما، طالب، ومقيم حي الصوالحة، بندر شبين، دائرة المركز، مصابًا بجرح نافذ بالبطن وتم حجزه لتلقي العلاج اللازم.

وبسؤال المصاب اتهم صديقه "مروان ن م"، 16 عامًا، طالب، ومقيم ببندر شبين دائرة المركز بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين"، وذلك حال تواجده برفقة المتهم بناحية محل إقامته ومعاتبته لرفضه المزاح معه فحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على أثرها المتهم بإحضار سلاح أبيض بقصد إخافته إلا أنه أحدث إصابته بطريق الخطأ.

وتمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بطريق الخطأ على النحو المبين، وتم بإرشاده ضبط السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة "سكين " وتم التحفظ عليها.

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