  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر02:16 م
بحث متقدم
إيمان العميري

بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

السفيرة نبيلة مكرم

وزيرة الهجرة: «بستفيد من السوشيال ميديا في هذه الأمور»

الإعلامي توفيق عكاشة

براءة توفيق عكاشة في تزوير شهادة الدكتوراه

نهري

تطورات جديدة في واقعة رئيس الزمالك والسيدتين

الملك سلمان

كاتب سعودي يفجّر مفاجأة عن "الملك سلمان"

محاكمة

ننشر أسماء المحالين للمفتى فى الهجوم على فندق بالهرم

مجلس النواب

مقترح برلمانى باكتفاء المسئولين بسيارة واحدة

باومل

موقع إسرائيلي : 10 جثامين تم إعادتها لإسرائيل

بكري

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

لطفي لبيب

لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين

قضايا وحوادث

داليا البحيرى
داليا البحيرى

شيماء السيد

أخبار متعلقة
#

استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها بالتهرب الضريبى

#

داليا البحيرى تستأنف على حبسها بالتهرب الضريبي

#

تعرف على حكم المحكمة بشأن قضية داليا البحيرى

#

غدًا.. استئناف داليا البحيري على حبسها بالتهرب الضريبي

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بانقضاء دعوى التهرب الضريبي ضد الفنانة داليا البحيري وحكم حبسها عامين بالتصالح.

وقدم دفاع داليا البحيري، حافظة مستندات تؤكد تصالحها وسدادها القيمة الكاملة للضرائب، وذلك خلال نظر الاستئناف على حكم حبسها.

وحضرت داليا البحيري بصحبة محاميها إلى محكمة القاهرة الجديدة ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بالسجن لمدة عامين للفنانة داليا البحيري، وذلك على خلفية اتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.

وكانت نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها بالقرار السابق، في عدم التزامها بتسديد المبالغ المستحقة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تشكيل الأهلي لمواجهة صن دوانز
» انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين
» "الآثار" تدعو سفراء العالم لهذا الأمر
» بوستر مبدئى لبرنامج "رامز" الجديد علي "إم بي سي"
» إحالة 7 متهمين للمفتى فى "الهجوم على فندق الأهرامات"
» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا
» لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات