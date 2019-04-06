» انتهاء دعوى حبس داليا البحيرى سنتين

06 أبريل 2019 - 12:16 م

قضت محكمة جنح مستأنف التهرب الضريبي، بانقضاء دعوى التهرب الضريبي ضد الفنانة داليا البحيري وحكم حبسها عامين بالتصالح.

وقدم دفاع داليا البحيري، حافظة مستندات تؤكد تصالحها وسدادها القيمة الكاملة للضرائب، وذلك خلال نظر الاستئناف على حكم حبسها.

وحضرت داليا البحيري بصحبة محاميها إلى محكمة القاهرة الجديدة ولم تستغرق الجلسة سوى 10 دقائق.

وكانت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد قضت بالسجن لمدة عامين للفنانة داليا البحيري، وذلك على خلفية اتهامها بإخفاء إيراداتها الحقيقية عن مصلحة الضرائب، حيث تم فحص جميع إيراداتها خلال فترة التهرب الضريبي لعام 2015.

وكانت نيابة التهرب الضريبي، أحالت ملف اتهام داليا البحيري للمحاكمة وقضت المحكمة بمعاقبتها بالقرار السابق، في عدم التزامها بتسديد المبالغ المستحقة لوزارة المالية ومصلحة الضرائب.