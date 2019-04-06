مقترح برلمانى باكتفاء المسئولين بسيارة واحدة

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مجلس النواب

ماجد طوبيا

طالب النائب ماجد طوبيا، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بسحب السيارات من جميع المصالح الحكومية سواء وزارات أو محافظات أو مجالس مدن وتخصيص سيارة واحدة للمسئولين مع سحب كل السيارات الأخرى، تفعيلا لترشيد الإنفاق الحكومى.

وقال طوبيا في بيان له إن وزير النقل أمر بسحب السيارات التابعة لهيئة السكك الحديدية والمخصصة لنواب رئيس الهيئة التسعة، والاكتفاء بسيارة واحدة لكل نائب، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتى في الإطار الصحيح وعلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية الاقتداء بها والسير على نهجها.

وأشار إلى أن السيارات الحكومية ترهق موازنة الدولة وتتكلف ما يقارب 20 مليار جنيه تحت بنود صيانة وبنزين وشراء سيارات جديدة في الوقت الذي يوجد فيه العديد من البنود التي تستوجب أن يتم توجيه هذه الميزانية لها سواء الصحة أو التعليم أو الصرف الصحي ومياه الشرب.

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