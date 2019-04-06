» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري

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أعلنت لجنة الحكام أسماء حكام مباريات اليوم السبت، ضمن الأسبوع الـ 28 بالدورى الممتاز على النحو التالى:

الإنتاج الحربى وطلائع الجيش: محمد الصباحى ويعاونه يوسف البساطى وأحمد رشدى، وسيد فرج حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد العزيز ومحمد سلامة حكمًا خامسًا.

وادى دجلة والمقاولون العرب: أحمد الغندور ويعاونه أحمد الفار ومحمد صلاح عبد الفتاح، وعمرو عبد العاطي حكمًا رابعًا، وكل من مبروك نبيل وعجيز الشرباصي حكمًا خامسًا.

الجونة والنجوم: محمد الحنفى ويعاونه أحمد ساهر ومصطفى عطية، ومحمد محمود عبد الله حكمًا رابعًا، وكل من محمد حسن ومحمد عمارة حكمًا خامسًا.


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