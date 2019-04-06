» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية

06 أبريل 2019 - 11:41 ص

تقدم طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار النائب العام، قيد تحت رقم 5298 لسنة 2019 عرائض النائب العام، اتهم فيه العميل الهارب معتز مطر وأشقائه بالتشارك مع جماعة الإخوان الإرهابية، للتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها وقياداتها.

وجاء نص البلاغ كالآتي: "أن العميل الهارب معتز مطر شكل مع أشقاؤه خلية إرهابية هدفها الإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والتحريض ضد مصر ومؤسساتها، ونشر الفوضى فى البلاد، وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد، وذلك عن طريق تلقيهم تكليف من الهارب معتز مطر، والذى يتلقى بدوره تلك الأوامر والتعليمات، وينقلها لشركائه فى التنظيم الإرهابى من جهات معادية للدولة المصرية، ويأتى على رأسها جهازى المخابرات القطرى والتركى وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيمها الدولى، مقابل مبالغ مالية يتلقونها جميعًا بصفة دورية ومنتظمة، نظير عملهم ضد وطنهم .

وأضاف محمود، أن ما يرتكبه المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول للرابع يشكل جريمة التشارك مع جماعة إرهابية محظورة قانونا لتحقيق أغراضها الإجرامية، هدفها منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية، وإدخال الرعب فى نفوس المواطنين وزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى للبلاد .

وطالب محمود فى ختام بلاغه، بفتح تحقيقات موسعة وعاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم، وإصدار قرار فورى وعاجل بضبط، وإحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جرائم التحريض على الدولة، ومشاركتهم جماعة الإخوان الإرهابية أهدافها، ووضع اسم المقدم ضدهم البلاغ من الثانى إلى الرابع على قوائم الممنوعين من السفر، والمقدم ضده البلاغ الأول على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه فور وصوله، ووضع اسم المقدم ضده البلاغ الأول معتز مطر على قائمة النشرة الحمراء، وإخطار الانتربول الدولى للقبض عليه، وتسليمه للسلطات المصرية، وطلب إجراء تحريات الأجهزة الأمنية عن جميع التمويلات النقدية التى يتلقاها كلا من المقدم ضدهم البلاغ، وإحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة.