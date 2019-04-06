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"القومي لحقوق الإنسان" يرسل رأيه بالتعديلات الدستورية لـ "النواب"

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محمد فايق
محمد فايق

متابعات حنان حمدتو

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أرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان رأيه حول مشروع التعديلات الدستورية إلى مجلس النواب، والتزم المجلس في بحثه لمشروع هذه التعديلات بما يكفله الدستور والقانون من اختصاصات وما يتعلق بحقوق الإنسان التي يكفلها الدستور والاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية.

 وأضاف المجلس خلال بيان له عن اجتماعه الدوري  برئاسة محمد فايق  بحضور السفير مخلص قطب الأمين العام وأعضاء المجلس أنه  ناقش عددا من الملفات الداخلية والخارجية لعمل المجلس طبقا لإستراتيجية عمله وخطته التنفيذية.

وأشاد المجلس بقرارات رئيس الجمهورية خلال كلمته أثناء الاحتفال بتكريم المرأة المصرية لعام 2019 ويأتي على رأسها رفع الحد الأدنى للأجور، وأكد المجلس على أنها خطوة هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 في محاربة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية.


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