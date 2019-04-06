محاكمة 4 مفتشى أغذية بشبرا فى قضية أسماك فاسدة

06 أبريل 2019 - 11:25 ص

أمرت النيابة الإدارية بإحالة أربعة من المختصين بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية للمحاكمة العاجلة، وهم كلٍ من رئيس مراقبة الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية وثلاثة من مفتشي الأغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية، وذلك على خلفية التزوير في فحص حرز ظاهري في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة .

وكانت نيابة شبرا الخيمة الإدارية – القسم الأول قد باشرت النيابة تحقيقاتها في القضية رقم 984 لسنة 2018 بمعرفة المستشار محمد الدكروني تحت إشراف السيد المستشار / شريف علي عبده – نائب مدير النيابة بناءً على بلاغ إدارة شرطة التموين بالقليوبية بشأن طلب التحقيق وتحديد المسئولية فيما نسب الي كل من رئيس مراقبة الاغذية بإدارة شرق شبرا الخيمة الصحية و ثلاثة من مفتشي الأغذية بذات الادارة من تضمينهم محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري المحرر بمعرفتهم بتاريخ1/11/2018 في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة ما يفيد صلاحية كميات الأسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين للاستهلاك الآدمي علي خلاف الحقيقة وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص المعملي لعينات منها .

وكشفت التحقيقات عن قيام شرطة التموين بالقليوبية بضبط كميات غير صالحة للاستهلاك الآدمي من الاسماك المجمدة المستوردة بثلاجة حفظ الاغذية ملك أحد المواطنين الكائنة بشبرا الخيمة وتم تحرير محضر برقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم أول شبرا الخيمة بتاريخ 30/10/2018 وجاء كتاب إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية الذي يحوي تقريراً فنياً بيطرياً مؤرخاً 30/10/2018 والمعد بمعرفة لجنة من المديرية المذكورة ومن مباحث تموين القليوبية متضمن أنه بتوقيع الكشف الطبي البيطري على كميات السمك المضبوطة تبين أن جميع المضبوطات بها تغير واضح في الخواص الطبيعية مع وجود سائل مصلي نتيجة سوء التخزين بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الادمي أو الحيواني ،

وقامت نيابة قسم أول شبرا الخيمة الجزئية بتشكيل لجنة من المتهمين آنفي الذكر لفحص المضبوطات وبيان عما إذا كانت صالحة للاستهلاك الادمي من عدمه ،

إلا أن المتهمين قاموا بتضمين محضر اثبات الحالة وفحص حرز ظاهري في القضية رقم 22331 لسنة 2018 جنح قسم اول شبرا الخيمة المحرر بمعرفتهم بتاريخ 1/11/2018 صلاحية الأسماك المضبوطة بثلاجة حفظ الأغذية المملوكة لأحد المواطنين للاستهلاك الآدمي ظاهرياً واحتفاظها بخواصها الطبيعية وخلوها من علامات التلف وذلك على خلاف الحقيقة والواقع وحال ثبوت عدم صلاحيتها من خلال الفحص الظاهري السابق لها بمعرفة مديرية الطب البيطري بالقليوبية وإدارة شرطة تموين القليوبية في 30/10/2018 ومن خلال الفحص المعملي اللاحق لها بمركز بحوث صحة الحيوان في 5/11/2018 إذ أن النيابة قررت بسحب عينات من المضبوطات وارسالها لمعهد بحوث صحة الحيوان بمحافظة القليوبية لتحليلها معملياً والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الادمي وجاء تقرير فحص عينات المحرر بمعرفة وحدة خدمات صحة الحيوان بمعهد بحوث صحة الحيوان بمركز البحوث الزراعية منتهياً إلى أن جميع عينات الاسماك المضبوطة التي جري فحصها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وبها تهتك وتحلل بالأنسجة مع تغير في الرائحة ووجود قاذورات علي السطح الخارجي للأسماك .

وبناءً عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم من اتهامات وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالة المتهمين آنفي الذكر للمحاكمة العاجلة.