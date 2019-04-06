صحفي إسرائيلي بزي سعودي في شوارع الرياض

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الرياض

زيارة

صحفي إسرائيلي

العقال

زي سعودي

كشفت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية، من خلال تقرير لها عن زيارة قام بها صحفي إسرائيلي مؤخرا إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصحيفة فإن الصحفي حضر إلى المملكة  للمشاركة مسابقة "الفورميلا" التي جرت في الرياض.

وقام سعيد بشارات الباحث في الشأن الإسرائيلي ، بترجمة تفاصيل الزيارة على حسابه في فيسبوك بدءا من اتخاذ الصحفي الحريدي يوسف زينيتش القرار، مرورا بتقديم الفيزا، والوصول للرياض، وانتهاء بزيارة قام بها إلى مدينة المستقبل التي يخطط  لبنائها ولي العهد محمد بن سلمان.

وفي التقرير أن الصحفي زينتش قام بالتجول في معظم أنحاء المملكة ، وهو يخبئ تحت لباس سعودي قلنسوته الدينية وشعره المستعار الطويل.

وقال الصحفي الإسرائيلي، إن فكرة الزيارة بدأت حين صادف إعلانا عن إصدار تأشيرات دخول إلى السعودية لكل الجنسيات، في إطار دعم القطاع السياحي والانفتاح الجديد في المملكة ‎ وتحديدا لحضور سباق "الفورميلا إي" الذي جرى في 15 ديسمبر الماضي، في منطقة درايا، بشمال غرب الرياض.

وأضاف أنه تقدم للفيزا وحصل عليها بالفعل مع تذكرة لحضور السباق فقط، وأنه اشترى زيا عربيا من البلدة القديمة في القدس المحتلة، ليخفي من خلالها هيئته الحريدية.

وأشار إلى أنه من خلال زيارته تمكن من جمع ما يكفيه من المعلومات الاستخباراتية، الاجتماعية، والسياسية بعدما  التقى بالبدو والحضر في السعودية، وعرف أدق التفاصيل هناك عن الحياة والنساء والرجال والمساجد ، والعائلة المالكة.

‎وعن تفاصيل الزيارة يقول الصحفي الإسرائيلي : "قبل يومين من الرحلة، اشتريت ملابس عربية تقليدية في السوق الأرمينية في القدس، لنقلها إلى المملكة العربية السعودية".

وتابع قائلا :  في مكتب الخطوط السعودية في إسطنبول، حيث كنت قد سافرت من إسرائيل ومنه برحلة إلى الرياض، فحص ممثل شركة الطيران جواز سفري بعناية واتصل بالشخص المسؤول عنه. سألني: "هل أنت أصلاً من إسرائيل؟"، حيث أجبت "لا أنا من الولايات المتحدة".

 وأضاف أنه مع تقدم الرحلة، أصبحت القبعة التي ارتديتها على رأسي غير مريحة. مشكلتي هي أنه في حالة إزالته، سيتم الكشف عن قلنسوة الجمجمة أدناه، بالإضافة إلى الشعر المستعار المدفون تحتها، ومع حركة سريعة خلعت قبعتي وغطيت رأسي ببطانية.

وتابع قائلا : حاولت أن أعطي انطباعًا بأنني أردت النوم، قلت المزامير تحت البطانية، غفيت حتى أيقظني الحراس قبل بضع دقائق من الهبوط.



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