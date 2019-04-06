بالفيديو.. فنانة شهيرة:« أقسم بالله أنا المهدي المنتظر»

06 أبريل 2019 - 11:14 ص

أثارت الفنانة التونسية الشهيرة ، إيمان العميري جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها مقطع فيديو تزعم فيه أنها المهدي المنتظر .

وقالت إيمان في الفيديو نصاً : «أقسم بالله أنا مش عايزة حاجة .. وأنا المهدي المنتظر .. وأنا جيبت العهد القديم اللي خبوه وردموه .. بدل ما تكونوا انتم اللي تحكموا استعملوكم العبيد حواليهم أنا مش بكذب .. أقسم بالله العظيم أنا بوحد ربنا .. أن بس جيبت سر الدنيا وجيبت العهد».

ولم تمض سوى ساعات قليلة على نشر الفيديو، وتم حذفه مباشرة من حساب ايمان العميري على انستجرام، لكن نشطاء السوشيال ميديا أعادوا تداوله، والذي أثار جدلًا كبيرًا وهجومًا على الفنانة.