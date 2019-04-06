بالفيديو.. الوزير: سوف أقطع الرقاب بالقانون

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أبدى الإعلامي تامر أمين إعجابه بأداء وزير النقل المهندس كامل الوزير منذ توليه المسئولية حيث يهتم بجميع التفاصيل، قائلا: "طريقة تفقده لأحوال الوزارة على الأرض تثير الإعجاب.

 وأضاف "أمين" خلال برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أن وزير النقل قال لهم "أول مرة لن أعاقب عليها ولكن فى المرة القادمة أقطع الرقاب بالقانون مطالبًا الموظف بتجربتها".

وتابع: "أنه أثناء مروره وجد ممرا مغلقا منذ سنوات دون سبب وذهب لفتحه بيديه قائلا: "شيل يا ابنى البتاع ده عشان نسهل على الناس ما يتقفلش تاني".


 شاهد الفيديو..

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