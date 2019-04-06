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خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل

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خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي
خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي

أمينة عبد العال

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تنطلق بداية من الثامن من أبريل الجاري من أمام مكتبة الإسكندرية ، فعاليات المشاركة العربية الأولى لمنطاد خادم الحرمين الشريفين، ومنطاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، ومنطاد صاحب السمو حاكم الشارقة  من أمام أهرامات الجيزة.

قال د. أحمد آل سودين رئيس الاتحاد العربي التطوير العقاري والاستثمار الصناعي، التابع لجامعة الدول العربية، إن هذا الحدث السياحي الكبير تنطلق فعالياته هذا العام من القاهرة، يوم الاثنين المقبل 8 أبريل، وتستمر حتى 13 أبريل.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن المشاركة العربية الأولى لمنطاد صاحب السمو ولي عهد أبوظبي في مصر، تأتي برعاية ودعم كبير مِن الاتحاد العربي للتطوير العقاري والاستثمار الصناعي، ومتابعة مباشرة منه شخصياً باعتباره رئيسا للاتحاد، وذلك في إطار التقدير الكبير الذي توليه القيادة الخليجية لمصر، ولتعميق وتنويع المشاركات المجتمعية للاتحاد العربي، وحرص الاتحاد على تحريك عجلة الأممية الاقتصادية والسياحية لمصر  في شتى المجالات

وأشار «آل سودين» إلى أن منطاد الإمارات انطلق لأول مرة عام 2005 برعاية من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبقيادة الكابتن طيار عبدالعزيز المنصوري رئيس الفريق، ليمثل الأمة العربية والإسلامية، في دول العالم من خلال نشر روح السلام والتسامح بين شعوب العالم، بواسطة الطيران بالمنطاد المتوج بصورة قادة الإمارات والخليج والقيادة العربية في المهرجانات الثقافية ومهرجانات المناطيد العالمية


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شاهد.. خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الاثنين المقبل شاهد.. خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الاثنين المقبل شاهد.. خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الاثنين المقبل شاهد.. خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الاثنين المقبل شاهد.. خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الاثنين المقبل


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