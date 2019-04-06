أسرة "ذي الرأسين" تستنجد بـ"السيسي" لإنقاذه

06 أبريل 2019 - 10:48 ص

ناشدت أسرة الطفل الذي ولد برأسين بمدينة كوم أمبو، الرئيس السيسي، ووزارة الصحة، للتدخل ونقل الطفل إلى مستشفى الملك، المتخصص في مثل تلك الحالات بالسعودية.

وقال والد الطفل، ويدعى محمد فراج أحمد، 37 عاما، إنه فوجئ بالمولود لحظة الولادة، وتم وضعه في حضانة بمستشفى كوم أمبو، تحت عناية فائقة من الأطباء بقسمي الأطفال والنساء والتوليد، ونقل لمستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة حالته.

وأضاف الأب أن زوجته تبلغ من العمر 25 عامًا، وكانت طبيعية أثناء فترة الحمل، وعندما شعرت بتعب الولادة، توجهت إلى عيادة الدكتورة مروة محمد، بمدينة كوم أمبو، وتم إجراء عملية قيصرية، وخرج طفل برأسين وقلب واحد، مشيرًا إلى أن زوجته تابعت الحمل مع أحد الأطباء، وأخبرها أنها حامل في توأم.

وقال الدكتور محمد غلاب مدير مستشفى كوم أمبو المركزي، إن المستشفى استقبل حالة نادرة لطفل برأسين، بعد ولادته بعيادة الدكتورة مروة محمد، وكان برفقتها الدكتور أسامة الفاوي طبيب التخدير.

وعقب الاطمئنان على حالة الطفل، تم نقله بسيارة إسعاف مجهز بحضانة أطفال إلى مستشفى أسيوط الجامعي لمتابعة الحالة، لعرضه على المراكز البحثية.