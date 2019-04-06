اليوم نظر طعن أبو الفتوح بإدراجه على قوائم الإرهاب

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كورال مصر

سليم سحاب

تنظر اليوم السبت محكمة النقض، الطعن المقدم من عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، و8 آخرين، والصادر من محكمة الجنايات بالوضع على قوائم الكيانات الإرهابية.

وكانت قد قررت الدائرة 25 جنايات جنوب القاهرة، إدراج عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية وآخرين، على قوائم الإرهابيين.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد أعدت مذكرة بهذا الشأن وتم عرضها على النائب العام، وتطالب فيها بإدراج عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين على قوائم الإرهابيين، في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني التي تسلمتها النيابة


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