"نافعة" يكشف سرًا عن الحرب الليبية التى يقودها "خفتر"

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مصر

نائب

بلاغ

عام

معتز مطر

أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن نافعة، أن الحرب التي بدئها اللواء "حفتر" على طرابلس ستتحول إلى حرب أهلية.

وقال في تغريدة له بـ"تويتر": "وأهم من يتصور أن الحل العسكري هو المخرج من الأزمة الليبية".

وتابع: "استطاع حفتر دخول طرابلس فلن يكون بإمكانه فرض الاستقرار أو الإبقاء على ليبيا موحدة, والأرجح أن تؤدي تحركاته إلى حرب أهلية ستطول, وهذا ليس في مصلحة الشعب الليبي أو أي من الدول المجاورة.

واختتم تعليقه بقوله: "الحل السياسي هو المخرج الوحيد".

وأعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر انطلاق ما سماها عملية تحرير طرابلس منذ يومين، في حين أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي فائز السراج حالة النفير العام لمواجهة التصعيد العسكري من جانب قوات حفتر.

وطالب اللواء المتقاعد خليفة حفتر في تسجيل صوتي سكان طرابلس بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان أمنهم وسلامتهم، كما طالب مقاتليه بالحفاظ على سلامة المواطنين والمرافق العامة والضيوف الأجانب.

وقال إن هذه العملية التي أطلق عليها "عملية تحرير طرابلس" تأتي استجابة لنداءات أهالي طرابلس الصابرين".

في الوقت الذي تدخلت فيه الأمم المتحدة والقوي الكبرى بالعالم وطالبت بوقف العنف، حيث دعت مجموعة الدول السبع ومجلس الأمن الدولي إلى "وقف القتال فورًا".

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