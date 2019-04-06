"المركزى للمحاسبات" يستعرض عدد المستفيدين بالعلاج على نفقة الدولة

06 أبريل 2019 - 10:20 ص

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في بيان، اليوم، بمناسبة "اليوم العالمي للصحة"، إن عدد المرضى الذين جرى علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل بـ 2.6 مليون مريض، خلال 2018.

ومن أهم المؤشرات الإحصائية للجهاز، مايلي

العلاج على نفقة الدولة:

- بلغ إجمالي عدد المرضى الذين جرى علاجهم على نفقة الدولة بالخارج والداخل 2.6 مليون مريض، بتكلفة 8.4 مليار جنيه عام 2018 مقابل 2.5 مليون مريض بتكلفة 6.1 مليار جنيه، عام 2017 بزيادة بلغت نسبتها 6.8 %، وزيادة في عدد المستفيدين مقابلها زيادة في نسبة تكاليف العلاج قدرها 37.2? .

القطاع الحكومي:

- بلغ إجمالي عدد المستشفيات 676 مستشفى عام 2017، مقابل 662 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.1?.

- بلغ إجمالي عدد مستشفيات الجامعات 87 مستشفى عام 2017، مقابل 86 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 1.2 ?.

- بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 96111 سريرًا عام 2017، مقابل 93897 سريرًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.4? .

- بلغ إجمالي عدد الأطباء (البشريين والأسنان ) 124871 طبيبًا عام 2017، مقابل 123881 طبيبًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 0.8 ?.

- بلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 191351 ممرضًا عام 2017، مقابل 187090 ممرضًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.3 ?.

- بلغ إجمالي عدد المنتفعين بالتأمين الصحي 54177 ألف عام 2017، مقابل 52810 ألف منتفعًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 2.6? .

- بلغ إجمالي عدد مراكز الإسعاف 1774مركزًا عام 2017، مقابل1561 عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها13.6? .

مستشفيات الهيئات الأخرى (تتضمن مستشفيات القطاع العام):

- بلغ إجمالي عدد المستشفيات 27 مستشفى عام 2017 مقابل 26 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 3.8?.

- بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات2561 سريرًا عام 2017 مقابل 2261 عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 13.3?.

القطاع الخاص:

- بلغ إجمالي عدد المستشفيات 1094 مستشفى عام 2017 مقابل 1017 مستشفى عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 7.6?.

- بلغ إجمالي عدد الأسرة في المستشفيات 35981 سريرًا عام 2017 مقابل 32698 سريرًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 10.04?.

- بلغ إجمالي عدد الأطباء 31291 طبيبًا عام 2017 مقابل 27196 طبيبًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 15.1?.

- بلغ إجمالي عدد هيئة التمريض 20711 ممرضًا عام 2017 مقابل 18506 ممرضًا عام 2016 بزيادة بلغت نسبتها 11.9?.