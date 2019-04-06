لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

06 أبريل 2019 - 10:08 ص

قال الفنان المصري لطفي لبيب، إنه يحب الاستماع لسورة النمل خاصة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ويحب الاستماع للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية.

وحول رفضه تكريم السفارة الإسرائيلية له عن فيلم "السفارة في العمارة"، قال لبيب، خلال حواره عبر برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، ويذاع على قناة "mbc مصر": "رفضت لأنه مكنش ينفع يضربوا غزة، ويقتلوا الناس، وتاني يوم يكرموني، وصعب جدًا عليا لأني حاربتهم".

وأضاف أن "مشاركته عادل إمام فيلم السفارة في العمارة، تعد نقلة في مسيرته، وأنه يحب العمل للغاية مع الزعيم، وأن الأخير يتعامل بشكل جيد للغاية مع زملائه".

أما عن وعكته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، أفاد الفنان المصري مازحًا أن "الصحة كويسة جدًا والحمد لله، وحصل عطل خفيف خلاني مانيوال"، منوهًا بأن "السبب في رواج شائعات بنقله إلى المستشفى، كان اعتذاره عن إلقاء محاضرة في معرض الكتاب لبعد المسافة فقط".

وعن السوشيال ميديا، أكد أنه "لا علاقة له بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمتلك حسابات عليها، وأن أسوأ ما فيها إصدار الشائعات، والتعبير بشكل غير لائق".

وعن خطواته الفنية المقبلة، أوضح لبيب أنه "سيشارك في فيلم أحمد حلمي الجديد خيال مآتة، فضلًا عن تحضيره لعمليْن سينمائيين آخرين، لكن من خلال الكتابة وليس تمثيلًا"، في الوقت الذي كشف فيه عن رفضه تجسيد دور شيخ فاسد في أحد الأفلام منعًا للحساسية"، قائلًا: "لمّا قال لي المخرج، رفضته ليه؟ قلت له صليت استخارة".