  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
باومل

موقع إسرائيلي : 10 جثامين تم إعادتها لإسرائيل

بكري

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

صحفي إسرائيلي

صحفي إسرائيلي بزي سعودي في شوارع الرياض

لطفي لبيب

لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

الاهلى

الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وصن دوانز

بحرية

إطلاق نار داخل قاعدة بحرية أمريكية

كامل الوزير

بالفيديو.. الوزير: سوف أقطع الرقاب بالقانون

بكري

بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

رياح وامطار

الأرصاد: احذر من هذا الأمر اليوم

لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

الصفحة الأخيرة

لطفي لبيب
لطفي لبيب

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن

#

لطفي لبيب يكشف سر بكائه بمهرجان شرم الشيخ

#

نجم الأهلي: «آل الشيخ» أكثر وطنية مننا كـ«مصريين»

#

لماذا وبخ السادات نجل الشيخ «مصطفى إسماعيل»؟

قال الفنان المصري لطفي لبيب، إنه يحب الاستماع لسورة النمل خاصة، بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل، ويحب الاستماع للقرآن الكريم رغم ديانته المسيحية.

وحول رفضه تكريم السفارة الإسرائيلية له عن فيلم "السفارة في العمارة"، قال لبيب، خلال حواره عبر برنامج "الجمعة في مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين سعيد، ويذاع على قناة "mbc مصر": "رفضت لأنه مكنش ينفع يضربوا غزة، ويقتلوا الناس، وتاني يوم يكرموني، وصعب جدًا عليا لأني حاربتهم".

وأضاف أن "مشاركته عادل إمام فيلم السفارة في العمارة،  تعد نقلة في مسيرته، وأنه يحب العمل للغاية مع الزعيم، وأن الأخير يتعامل بشكل جيد للغاية مع زملائه".

أما عن وعكته الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الأخيرة، أفاد  الفنان المصري مازحًا أن "الصحة كويسة جدًا والحمد لله، وحصل عطل خفيف خلاني مانيوال"، منوهًا بأن "السبب في رواج شائعات بنقله إلى المستشفى، كان اعتذاره عن إلقاء محاضرة في معرض الكتاب لبعد المسافة فقط".

وعن السوشيال ميديا، أكد أنه "لا علاقة له بمواقع التواصل الاجتماعي، ولا يمتلك حسابات عليها، وأن أسوأ ما فيها إصدار الشائعات، والتعبير بشكل غير لائق".

وعن خطواته الفنية المقبلة، أوضح لبيب أنه "سيشارك في فيلم أحمد حلمي الجديد خيال مآتة، فضلًا عن تحضيره لعمليْن سينمائيين آخرين، لكن من خلال الكتابة وليس تمثيلًا"، في الوقت الذي كشف فيه عن رفضه تجسيد دور شيخ فاسد في أحد الأفلام منعًا للحساسية"، قائلًا: "لمّا قال لي المخرج،  رفضته ليه؟ قلت له صليت استخارة".

 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا
» لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"
» مقابل 1500 جنيه.. تعرض نفسها للدعارة
» اليوم.. الحكم على توفيق عكاشة بتهمة تزوير الدكتوراه
» سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات