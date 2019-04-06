15 سنة لعامل قتل زوجته بسبب مشادة كلامية

06 أبريل 2019 - 10:04 ص

قضت محكمة شبين الكوم بالمنوفية، بحبس عامل قتل زوجته، 15 سنة بسبب مشادة كلامية بينهما بمدينة الباجور بالمنوفية.

وكانت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم "تامر.ع" 31 سنة شهدت مفاجآت باعترافه أن زوجته سقطت منه أثناء ممارسة العلاقة الحميمة بالحمام ما تسبب في مصرعها، نافيًا أن يكون قتلها عن قصد أو حتى حاول فعل ذلك.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد ببلاغ بوفاة "د.ع.ا" 24 سنة، ربة منزل، ومقيمة بذات الناحية، وبالانتقال والفحص تبين وجود جثة المذكورة داخل شقة زوجها، وبها إصابات بمنطقة الرقبة والساعدين وبسؤال والد المتوفاة اتهم الزوج بالتسبب في الوفاة لخلافات زوجية بينهما، وبسؤال والدة المتوفاة أكدت أن الزوج كان كثير التعدى على ابنتها بالضرب وكان لا ينفق عليها إلا بالكاد، ما يجعل الخلافات تشب دائما بينهما.

وأثبت الطب الشرعى وجود 20 إصابة بجثة المتوفاة منها الإصابة التاسعة عشرة والتي تؤكد أن الرقبة بها آثار خنق عن طريق أداة، والإصابة العشرين تثبت وجود آثار لأسنان الزوجة على شفتيها من الداخل، الأمر الذي أثبت واقعة القتل لتحكم المحكمة بالسجن 15 عامًا على المتهم