» اليوم.. الحكم على توفيق عكاشة بتهمة تزوير الدكتوراه

06 أبريل 2019 - 09:57 ص

تصدر محكمة جنح النقض، اليوم السبت، الحكم على البرلماني السابق توفيق عكاشة، في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه.

كانت محكمة جنح النقض، قضت في 24 نوفمبر الماضي، بقبول الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق والإعلامي توفيق عكاشة، على حكم حبسه سنة في اتهامه بتزوير شهادة الدكتوراه، وحددت جلسة 12 يناير المقبل لتحديد نظر القضية مرة أخرى.

وكانت محكمة جنح أول مدينة نصر، برئاسة المستشار رامي عرايس، قضت في 10 مايو العام الماضي، بحبس البرلماني السابق توفيق عكاشة، لمدة عام، وكفالة 5 آلاف جنيه، بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه، إلا أن محكمة جنح مستأنف قبلت استشكال "عكاشة" على الحكم وأمرت بوقف تنفيذه لحين الفصل في الطعن عليه أمام محكمة النقض.