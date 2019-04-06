» لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"

06 أبريل 2019 - 09:55 ص

قال نادر ماجد رئيس نقابة البدالين التموينيين، إنه يتوافر لدى البقالين ما يقرب من 15 سلعة تموينية، أهمها "الأرز المستورد، الفول، المكرونة، الزيت والسكر، الشاي، والسمن والجبن، والمنظفات"، ولكن تلك السلع ليس عليها إقبال من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السلع لماركات غير معروفة للمواطنين أو التجار، فضلاً عن سوء جودتها.

وأضاف نادر في تصريحات صحفية له اليوم أنه على الوزارة مخاطبة الشركة القابضة بتوفير سلع غذائية معروفة لدى المستهلكين، لافتًا إلى أن الشركة القابضة، تقوم بطرح سلع غير معروفة بأسماء شركات لم يعهدها المواطن.

وأكد أنه على سبيل المثال، الشاي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ولكن لا يقوم بشرائه من البقال التمويني، لأن الوزارة لا توفر له نوع الشاي الذي يحتاجه، بل توفر شايا معهودا لم يعتاد عليه، فضلا عن سوء جودته، فيعزف عن شرائه وغيره من السلع الأخرى، ويكتفي بشراء السكر والزيت والمكرونة.