  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
باومل

موقع إسرائيلي : 10 جثامين تم إعادتها لإسرائيل

بكري

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

صحفي إسرائيلي

صحفي إسرائيلي بزي سعودي في شوارع الرياض

لطفي لبيب

لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

الاهلى

الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وصن دوانز

بحرية

إطلاق نار داخل قاعدة بحرية أمريكية

كامل الوزير

بالفيديو.. الوزير: سوف أقطع الرقاب بالقانون

بكري

بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

رياح وامطار

الأرصاد: احذر من هذا الأمر اليوم

لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"

آخر الأخبار

التموين
التموين

متابعات حنان حمدتو

أخبار متعلقة
#

تعليق مثير لـ«أمين» على المطالبة بإجازة لـ«الحائض» من العمل

#

نقيب الفلاحين: "قرارك مش عاجبنا يا معالي الوزير"

#

ضياء رشوان والعودة إلى الجذور

#

"أديب" يوجه رسالة نارية لـ"البرادعي" لهذا السبب

قال نادر ماجد  رئيس نقابة البدالين التموينيين، إنه يتوافر لدى البقالين ما يقرب من 15 سلعة تموينية، أهمها "الأرز المستورد، الفول، المكرونة، الزيت والسكر، الشاي، والسمن والجبن، والمنظفات"، ولكن تلك السلع ليس عليها إقبال من المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه السلع لماركات غير معروفة للمواطنين أو التجار، فضلاً عن سوء جودتها.

وأضاف نادر في تصريحات صحفية له اليوم أنه على الوزارة  مخاطبة الشركة القابضة بتوفير سلع غذائية معروفة لدى المستهلكين، لافتًا إلى أن الشركة القابضة، تقوم بطرح سلع غير معروفة بأسماء شركات لم يعهدها المواطن.

وأكد أنه على سبيل المثال، الشاي من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون، ولكن لا يقوم بشرائه من البقال التمويني، لأن الوزارة لا توفر له نوع الشاي الذي يحتاجه، بل توفر شايا معهودا لم يعتاد عليه، فضلا عن سوء جودته، فيعزف عن شرائه وغيره من السلع الأخرى، ويكتفي بشراء السكر والزيت والمكرونة.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا
» لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"
» مقابل 1500 جنيه.. تعرض نفسها للدعارة
» اليوم.. الحكم على توفيق عكاشة بتهمة تزوير الدكتوراه
» سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات