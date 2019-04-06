بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

06 أبريل 2019 - 09:49 ص

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان تسعى لتحوير كل تصريحات وبيانات الدولة عن التعديلات الدستورية، وتسميمها داخل عقول المواطنين، لمحاولة الإيقاع بها.

وأضاف "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تحاول بشتى الطرق اختراق الجسد المصري، مستغلة التعديلات الدستورية بكل خبث للإيقاع بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتابع بكري قائلا: "لازم نخلي بالنا من أفعال الإخوان لأنهم مش هيسكتوا وهيحاولوا يفرقوا كلمة الشعب بأفعالهم المغرضة".