  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر12:13 م
بحث متقدم
باومل

موقع إسرائيلي : 10 جثامين تم إعادتها لإسرائيل

بكري

بكري: المشير طنطاوي أخبرنى بهذا الأمر عن "البرادعى"

صحفي إسرائيلي

صحفي إسرائيلي بزي سعودي في شوارع الرياض

لطفي لبيب

لطفي لبيب: أحب سماع سورة النمل بصوت الشيخ مصطفى إسماعيل

الاهلى

الموعد والقنوات الناقلة للأهلى وصن دوانز

بحرية

إطلاق نار داخل قاعدة بحرية أمريكية

كامل الوزير

بالفيديو.. الوزير: سوف أقطع الرقاب بالقانون

بكري

بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

ضاحي خلفان

ضاحي خلفان: بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

رياح وامطار

الأرصاد: احذر من هذا الأمر اليوم

بكرى: خلوا بالكم الإخوان مش هيسكتوا

الحياة السياسية

بكري
بكري

إيمان هاني

أخبار متعلقة
#

رزق يطالب بتشريع لمعاملة الإخوان مثل "النازيين"

#

عزمي مجاهد: الإخوان وراء الخراب في الدولة

#

توفيق عكاشة: هذا ما سيحدث للمصريون في 2020

#

تليمة: لو عاد "البنا" لينضم للإخوان.. لرفضه "منير وحسين"

البحر الأحمر

الدعارة فى البحر الاحمر

ممارسة الدعارة فى البحر الاحمر

أكد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن جماعة الإخوان تسعى لتحوير كل تصريحات وبيانات الدولة عن التعديلات الدستورية، وتسميمها داخل عقول المواطنين، لمحاولة الإيقاع بها.

وأضاف "بكري" خلال برنامجه "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن جماعة الإخوان تحاول بشتى الطرق اختراق الجسد المصري، مستغلة التعديلات الدستورية بكل خبث للإيقاع بين المواطنين ومؤسسات الدولة.

وتابع بكري قائلا: "لازم نخلي بالنا من أفعال الإخوان لأنهم مش هيسكتوا وهيحاولوا يفرقوا كلمة الشعب بأفعالهم المغرضة".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» بلاغ يتهم "مطر" وأشقاءه بتشكيل خلية إرهابية
» قطار يصدم سيارة إسعاف
» أسماء حكام مباريات اليوم بالدوري
» خادم الحرمين وولي عهد أبوظبي بالقاهرة لأول مرة الإثنين المقبل
» صحيفة عبرية تدين الجيش الإسرائيلي لقتله مسعفا فلسطينيا
» لهذا السبب.. نقيب البدالين يوجه مناشدة لـ"التموين"
» مقابل 1500 جنيه.. تعرض نفسها للدعارة
» اليوم.. الحكم على توفيق عكاشة بتهمة تزوير الدكتوراه
» سيولة مرورية بميادين القاهرة والجيزة
» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • عصر

    03:36 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات