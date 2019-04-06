» مقابل 1500 جنيه.. تعرض نفسها للدعارة

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ضبطت أجهزة مباحث الآداب بالبحر الأحمر أجنبية تقوم بعرض نفسها على الرجال  لممارسة الرذيلة معها مقابل أموال.

كانت وردت معلومات، للعقيد عبد الله عباس، رئيس مباحث الآداب، تفيد بقيام إحدي السيدات "أجنبية" بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي تقوم من خلاله بعرض نفسها على الرجال دون تمييز لممارسة الرذيلة مقابل مبلغ مالي 1500 جنيه في الساعة بشقتها السكنية بمدينة الغردقة ونشر رقم هاتفها المحمول على تلك الصفحة .

وبإجراء التحريات السرية تبين أنها مقيمة خلف مترو – شارع الشيراتون – أول الغردقة، تم ضبطها وبحوزتها  هاتفها المحمول ماركة هواوي والمستخدم في إنشاء الحساب علي الموقع 

 بمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4967/2019 جنح أول الغردقة، وجار العرض علي النيابة العامة .


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