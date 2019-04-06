ضاحي خلفان : بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

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ضاحي خلفان
ضاحي خلفان

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قطر

مليشيات

ضاحي خلفان

هجوم مركز

طالب ضاحي خلفان النائب السابق لشرطة دبي بضرورة تكوين مليشيات عربية لأجل هجوم مركز على "قطر".

وأضاف على حسابه في تويتر : " قطر لن تتوقف إلا إذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة"

وعن طبيعة هذه المليشيات قال خلفان : " هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر.. يجندون ويزحفون على الدوحة.. على شأن يفهم من يحكم قطر أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".

الإعلامية آنيا الأفندي علقت على حسابها في تويتر قائلة: " أقترح جيش عربي .. لتحرير الجزر الإماراتية المحتلة من إيران..ولتحرير القدس والجولان.. يا أخ ضاحي خلفان".

ووصفت الأفندي تصريح خلفان بقولها : "هذا الكلام خطير جدا".

بينما كتب أحد رواد تويتر : " أعتقد أن لنا جزر عربية في ساحل عمان يجب أن تسترد من الفرس أولا ".

وغرد آخر : " شو رأيك نبدأ بأبو ظبي.. صدقني أنا متعاطفة كتيير مع دبي و مو هاينة عليي تضيع معها". 


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