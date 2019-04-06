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"لافروف" يبعث برسالة دعم لمصر فى مواجهة الإرهاب

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وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف
وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف

متابعات حنان حمدتو

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو تدعم جهود مصر في مكافحة الإرهاب، كما أنه يوجد فهم مشترك بين روسيا ومصر للتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط من بينها الإرهاب الدولي.

وأضاف لافروف فى تصريحات صحفية له أنه توجد مشاورات واجتماعات بين خبراء كلا البلدين حول هذا الموضوع بالإضافة للمناورات المشتركة لمكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى أن موسكو تدعم جهود القاهرة في مسألة مكافحة الإرهاب بما في ذلك الوضع في سيناء،  مرددًا: "نحن مقتنعون من أنه يجب القضاء على الجماعات الإرهابية في سيناء والتي تحاول توسيع نفوذها لتشمل مناطق أخرى فى البلاد".

ولفت إلى أن القضاء على جذور الإرهاب لا يمكن تحقيقه إلا من خلال ربط جهود المجتمع الدولي بأسره على أساس القانون الدولي.

وقال: "موسكو تعارض تحويل الأراضي السورية إلى ساحة للمواجهة بين اللاعبين الإقليميين".

وأشار لافروف إلى أن روسيا تؤكد من خلال اتصالاتها مع جميع الأطراف المعنية، أهمية منع حدوث توترات وتصعيد خطير على الوضع في سوريا.

وأوضح أن أي تصعيد سيعود بعواقب سلبية ليس فقط بالنسبة للدول المجاورة بل لمنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

ويذكر أن وزير الخارجية الروسي مباحثات اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكرى، وأمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.


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