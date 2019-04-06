  • السبت 06 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:54 ص
بحث متقدم
ضاحي خلفان

ضاحي خلفان : بهذه الطريقة سيتم القضاء على قطر

إمام المسجد

طعن إمام مسجد قبل صعوده المنبر بالسعودية

محمد صلاح

بعد خلع صلاح لـ"قميصه" شاهد ماذا حدث بالملعب

محمود سعد

اتهام خطير يلاحق محمود سعد .. شاهد رده

صورة من الفيديو

شاهد.. لحظة القبض على قاتل إمام مسجد الهرم

المهندس كامل الوزير

الوزير يكشف عن سر دار بينه و بين الرئيس لأول مرة

الدولار

تعرف على سعر الدولار اليوم

صلاح

تصريحات نارية من صلاح بعد هدفه: يا جماعة أنا مهاجم

إمام مسجد فيصل

أسرار مثيرة تكشفها جامعة المنيا عن قاتل إمام مسجد فيصل

سور النادي النهري لنادي الزمالك

معلومات مثيرة عن السيديتن اللتين تشاجرتا مع رئيس الزمالك

الأرصاد: احذر من هذا الأمر اليوم

الصفحة الأخيرة

رياح وامطار
رياح وامطار

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

«السيسي» يحذر من الدفع بالشباب للقيادة دون هذا الأمر

#

"الأرصاد": مفاجأة غير متوقعة تحدث بالقاهرة اليوم

#

نائب يطالب باستغلال هيئة تعليم الكبار فى مشروع قومى لمحو الأمية

#

اليتيم

 حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث العديد من التقلبات الجوية اليوم ما بين رياح وسقوط أمطار في أماكن متفرقة في الجمهورية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز المحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والشرقية ومحافظات الوجه البحرى، وسيناء.

وحذر شاهين، المسافرين على الطرق السريعة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية القريبة من المسطحات المائية، أو الشوائب العالقة نتيجة الرياح الجنوبية الغربية المحملة ببعض الأتربة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية سى بى سى إكسترا، اليوم، السبت، أن الطقس سيشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، ويسمح بجميع الأعمال والأنشطة اليومية.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

تعقيب من «سويسرا» على مقالات الخلافة

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

سكوت!.. الجزائر تتكلم

د. حسام عقل

المضبوط في تحقيق اسم أسيوط

د. عبد الآخر حماد

الفجوة الحضارية بين الغرب و العالم الإسلامي!

ياسر أنور

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي
شارك معنا

اخترنا لك

» تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز والقنوات الناقلة
» فنانة شهيرة: من دواعي سروري زيارتي لضريح الإمام الشيعي
» فنان شهير ينتحر .. ويترك رسالة صادمة
» مطربة مصرية شهيرة تظهر على قناة قطرية .. ومطالبات باعتذارها
» فنانة شهيرة: مش قادرة أستحمل الإهانات اللي بتحصلي
» فنان شهير: الشيء الوحيد الذي ستذبل إن تركته هو "القرآن"
» بالفيديو: فنانة شهيرة: "مش فخورة أوي إني أنثى"
» فنان قبطي شهير: لغتي تحسّنت بسبب قراءة القرآن
» محمود سعد يكشف جانب حساس جدا من حياته
» "أديب": مو صلاح يكسر النحس ويرد على المشككين
» "عكاشة": "إحنا لازم ناخد السياح على حجرنا الأول"

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:02 م

  • فجر

    04:18

  • شروق

    05:43

  • ظهر

    12:02

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:22

  • عشاء

    19:52

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات