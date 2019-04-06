الأرصاد: احذر من هذا الأمر اليوم

06 أبريل 2019 - 09:37 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث العديد من التقلبات الجوية اليوم ما بين رياح وسقوط أمطار في أماكن متفرقة في الجمهورية.

وقال محمود شاهين، مدير مركز المحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس اليوم يشهد ارتفاعًا في درجة الحرارة مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية والشرقية ومحافظات الوجه البحرى، وسيناء.

وحذر شاهين، المسافرين على الطرق السريعة من انخفاض مستوى الرؤية الأفقية بسبب الشبورة المائية القريبة من المسطحات المائية، أو الشوائب العالقة نتيجة الرياح الجنوبية الغربية المحملة ببعض الأتربة.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية سى بى سى إكسترا، اليوم، السبت، أن الطقس سيشهد نشاطًا للرياح على أغلب الأنحاء، ويسمح بجميع الأعمال والأنشطة اليومية.