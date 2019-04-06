التموين تصالح المواطنين بهذا القرار

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تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، لتوزيع "شنطة رمضان"، المدعمة بالسلع الأساسية خاصة اللحوم والسكر والأرز من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

 وسيتم توزيع "شنطة رمضان" على الأسر الأكثر احتياجًا، بمعرفة وزارة الأوقاف بمحافظات الجمهورية وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان.

وأوضح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم بدء التوزيع قبل حلول الشهر المبارك بأيام. وبموجب هذا البروتوكول الذي وقعته وزارة التموين مع نظيرتها " الأوقاف" سيتم إمداد وزارة الاوقاف، من جانب الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بإجمالي 500 طن من سلعتي الأرز والسكر، مقسمة إلى 300 طن أرز و 200 طن سكر.

ويأتي هذا البروتوكول، ضمن خطة التموين، استعدادًا لشهر رمضان، وسيتم إعداد "شنطة رمضان" بالتنسيق مع وزارة الأوقاف وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا، وذلك بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن الاجتماعيّ.

كما تنظم التموين، سوبر ماركت أهلا رمضان على مستوى أنحاء الجمهورية، والذي يضم باقة من السلع على رأسها السكر والزيت والأرز، بتخفيضات تصل إلى 20% عن مثيلتها بالأسواق.

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